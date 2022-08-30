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  • Abdülkadir Selvi meraktan çıldıracak duruma geldi. Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını açıklamıyor

Abdülkadir Selvi meraktan çıldıracak duruma geldi. Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını açıklamıyor

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları kulisleri meşgul etmeye devam ederken AKP’ye yakın Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ilginç bir yazı kaleme aldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:53
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:56
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Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını açıklamıyor. Sarayın Tapınak Şövalyesi Abdülkadir Selvi meraktan çıldıracak duruma geldi

Abdülkadir Selvi meraktan çıldıracak duruma geldi. Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını açıklamıyor
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İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Millet İttifakı’nın adayını İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yorumladı.

AKP ve Cumhur İttifakı, Millet İttifakının adayını öğrenebilmek için adeta perişan olmuşken, “Kim olacak?” tartışmasının ne duruma geldiğini de Selvi’nin yazısı gözler önüne seriyor.

Şöyle ki; resmi olarak Millet İttifakı’ndan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken iktidara yakın yazalar, aday konusunun altını deşmeye devam ediyor.

Son olarak, Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını savunan Abdülkadir Selvi de bu konuda İYİ Parti ve CHP’yi karşı karşıya getirmeye yönelik ifadelerle bu konuyu kaleme alıyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına kesin gözüyle bakan Selvi, Akşener’in neden destek açıklaması yapmadığını sorgulayarak, "Akşener, bir türlü Kılıçdaroğlu demediği için CHP’liler tedirgin oluyor. Hatta CHP kulislerinde, '2018 seçimlerinde Abdullah Gül’e yaptığını bize yapar mı' diye konuşuluyor." ifadelerini kullanıyor.

Selvi bir de yazısında, "Kılıçdaroğlu ile kaybedilecek bir seçime Akşener’in destek vermesi beklenmiyor." diyor.

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Hasan emmi
30.08.2022 11:36
Anlaşılan şu. Aday açıklanırsa selvi hemen onun yanına yerleşecek.  
 
Ne Mutlu TÜRKÜM diyene
30.08.2022 11:33
Heer Millet ıttifakı Cumhurbaşkanı adayını açıklamıyor abdülkadir biraz daha çıldırın kurt vücudunuza girmiş anlaşılan biraz daha siz ve sizin gibileri yiyecek Az kaldı Geliyor gelmekte olan bekleyin.  
 
Yıldırım Demircioğlu
30.08.2022 11:33
Sen her gün, 3-4 yeni kişi açıklıyorsun. Maşallah, senden fırsat olmuyordur.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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