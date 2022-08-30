Abdülkadir Selvi meraktan çıldıracak duruma geldi. Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını açıklamıyor

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Millet İttifakı’nın adayını İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yorumladı.

AKP ve Cumhur İttifakı, Millet İttifakının adayını öğrenebilmek için adeta perişan olmuşken, “Kim olacak?” tartışmasının ne duruma geldiğini de Selvi’nin yazısı gözler önüne seriyor.

Şöyle ki; resmi olarak Millet İttifakı’ndan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken iktidara yakın yazalar, aday konusunun altını deşmeye devam ediyor.

Son olarak, Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını savunan Abdülkadir Selvi de bu konuda İYİ Parti ve CHP’yi karşı karşıya getirmeye yönelik ifadelerle bu konuyu kaleme alıyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına kesin gözüyle bakan Selvi, Akşener’in neden destek açıklaması yapmadığını sorgulayarak, "Akşener, bir türlü Kılıçdaroğlu demediği için CHP’liler tedirgin oluyor. Hatta CHP kulislerinde, '2018 seçimlerinde Abdullah Gül’e yaptığını bize yapar mı' diye konuşuluyor." ifadelerini kullanıyor.

Selvi bir de yazısında, "Kılıçdaroğlu ile kaybedilecek bir seçime Akşener’in destek vermesi beklenmiyor." diyor.