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Reuters Millet İttifakı’nın ekonominin başına kimi getireceğini duyurdu. Bu sefer muhalefetten kulis verdi

Reuters Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklarını iddia etti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 08:50
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Millet İttifakı ekonominin başına kimi getirecek. Reuters duyurdu

Reuters Millet İttifakı’nın ekonominin başına kimi getireceğini duyurdu. Bu sefer muhalefetten kulis verdi
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İngiltere merkezli Uluslararası Haber Ajansı Reuters, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimi kazanması durumunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı görevini üstlenmesinin planlandığını yazdı.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İKİYE BÖLÜNEBİLİR"

Reuters’a göre, Millet İttifakı'ndan üst düzey bir yetkili, "Çok büyük ihtimalle, henüz verilmiş bir karar yok ama Babacan'ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır... Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikiye bölünebilir" ifadelerini kullandı.

CHP'li bir yetkili ise "Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin TCMB Başkanı ve PPK üyelerini görevden almak olacağını söylemişti zaten" dediği öne sürüldü.

"TCMB BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY HAZIR"

Yetkilinin "Şu anda Merkez Bankası Başkanlığı için genç, hem yurt içinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Habere göre, "Bağımsız bir Merkez Bankası olacak" diyen CHP'li yetkili, şunları söyledi:

"Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda Deva Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı... Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız."

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