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Millet İttifakı üç genel başkanıyla selin vurduğu Şanlıurfa'daydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Galeri Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 19:11
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Millet İttifakı üç genel başkanıyla selin vurduğu Şanlıurfa'daydı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya geldi.Abide Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları inceleyen Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

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Millet İttifakı üç genel başkanıyla selin vurduğu Şanlıurfa'daydı

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, 'Buraya sadece Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak değil, aynı zamanda mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik.' diye konuştu.

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Millet İttifakı üç genel başkanıyla selin vurduğu Şanlıurfa'daydı

Pek çok sorunun olduğunu bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor, bunu da biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti, bunu da biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Şikayetler var, onları da dinliyoruz. Bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur.Efendim, su mu olur, sel mi olur, aşırı rüzgar mı olur, deprem mi olur, dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz. Şurada az önce gördük. Alt geçit yapmışlar. Ya bir pompayı getirmek için suyu boşaltmak için Allah aşkına söyler misiniz saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet yönetimidir?

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Millet İttifakı üç genel başkanıyla selin vurduğu Şanlıurfa'daydı

Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Yeni bir anlayışla zihniyeti tamamen değiştirerek kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne ama kim görevini yapmayıp da ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa ona da kimse kusura bakmasın 'güle güle' demek zorundayız.Hepimiz gelişmelerin farkındayız. Ne olduğunu biliyoruz. Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin. Allah nasip ederse bütün bu sorunların hepsini çözeceğiz.'

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Millet İttifakı üç genel başkanıyla selin vurduğu Şanlıurfa'daydı

Kılıçdaroğlu, bir arada olduklarını, beraber olduklarını dile getirerek, 'Ülkenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Kentlerin iyi yönetilmediğini de gayet iyi biliyoruz. Ama bunların tamamını çözmek, akılla bilgiyle bilimle çözmek mümkün. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözmüyoruz? Bunu yapmak zorundayız. Bütün bunları tamamını gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin.' dedi.

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