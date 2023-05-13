Ferhat Nasırlıoğlu, "Ben inanıyorum yeni sivil anayasayı da Kürt meselesini de çözecek olan yine Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

“Eğer seçilirsem çözüm süreci benim hedefim olacak.” diyen Nasıroğlu, “İnşallah bu meseleye samimiyetle yaklaşacağım ve bu mesele hepimiz için büyük bir dert, büyük bir yara. Bu mesele; tüm bu coğrafya için, tüm Kürdistan için derin bir mesele. Bu meseleyi samimiyetle çözmeliyiz, ben kendime inanıyorum.” dedi.

Nasıroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu memlekete çok hizmet edeceğiz diyorum. Bize ne kadar çok oy verilirse, parlamentoda itibarımız ne kadar fazla olursa o kadar hizmet getireceğiz, insanımızın elinden tutacağız. Sadece Batman’da değil, her yerde.”

‘KÜRT MESELESİNİ ÇÖZECEK OLAN ERDOĞAN’DIR’

Öte yandan Batman Gazetesine konuşan Nasırlıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çok samimi olduğuna inanıyorum. Bunu konuşmasında da hissettiriyor zaten.

Tabi bazen sizin dışınızda bazı şeyler gelişebiliyor.

Mesela çözüm sürecinde son derece samimi olduğuna inanıyorum fakat muhatt-aplarınız eğer samimi değilse çözüm üreteceğiniz insanlar karşınızda ve farklı bir programın içerisinde ise o zaman sonuç alamıyorsunuz.” dedi.

“Bu hayatın her alanında da geçerlidir. Samimiyet, iyi bir ekip ve koordinasyon ile beraber olursa çözüm olur.” diyen Nasırlıoğlu, “Ben inanıyorum yeni sivil anayasayı da Kürt meselesini de çözecek olan yine Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bizim de destek olmamız lazım. Çözüm üretecek olan da bizleriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzattığı eli havada bırakmamız lazım. Bizim kültürümüzde bunun olmaması gerekiyor.

Siz düşmanınıza bile elinizi uzattığınızda onurlu bir düşmansa elini uzatması gerekir fakat o el havada kaldı.

Ayrıştıran ötekileştiren bir çözüm olmaz, kendinizi dar kalıplara, ideolojilere hapsettiğinizde çözümleyici değilsinizdir.” ifadelerini kullandı.