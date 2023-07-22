Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde Ümit Özdağ ile yaptığı "özel protokol" açıklaması, Saadet Partisi, İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden isimlerden tepki aldı.

Özdağ'ın Röportajı ve Açıklamaları

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e verdiği röportaj, geniş yankı uyandırdı.

Çamlıbel'e yaptığı açıklamalarda, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri 28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için "üç bakanlık için yazılı mutabakat imzaladıklarını" belirtmiş ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için de sözlü anlaşma yaptıklarını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları ve İttifaktan Gelen Tepkiler

Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'da Habertürk'teki canlı yayında, röportajdaki ifadeleri doğrulamamış ve protokolün "iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokol" olduğunu belirtmiştir. Ayrıca protokolün kamuoyuna açık olmadığını, altı liderin haberdar olduğunu dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından, Millet İttifakı bileşenlerinden bazı isimler tepki gösterdi:

- Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın anlaşma yapmalarının, altı liderin karar alacağı kritik atamalarda ve önemli konularda sorumluluklarının olduğunu beyan ettikleri düşünülerek yapıldığına vurgu yaptı.

- Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının seçim mağlubiyetini telafi edemeyeceğini ancak bu durumun demokrasi, hukuk ve eşitlik mücadelesi verenler için bir teselli olduğunu ifade etti.

- İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Oy isterken arkadaşlarına karşı anlaşma yapmak, ittifak ortaklarının bilgisi olmadan iş çevirmek, heba edilmiş bir güveni tekrar kazanmak mümkün mü?" şeklinde eleştiri getirdi.

- İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığı için özür dilediğini ve aynı zamanda adaylık için kullanılan yöntemlere yeterince mücadele edemediği için de özür dilediğini ifade etti.

- DEVA Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Av. İdris Şahin ise sosyal medya üzerinden, "Allah'tan; 'İki kişinin namusuna teslim edilmiş bir protokol..'!!!" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yapıldığını belirttiği "özel protokol" açıklaması, Millet İttifakı'ndaki bazı isimler arasında tepkilere neden oldu. İttifakın temel prensipleri ve ortaklığa duyulan güven konularında çıkan tartışmalar, siyasi çevrelerde dikkatle takip edildiği gelen bilgiler arasında.