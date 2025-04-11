Millet kuru ekmeğe muhtaç! AKP’li isimlerin mal varlıkları gündemden düşmüyor

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında gösterilen ekonomik durum, vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Halk yoksulluk içinde boğuşup adeta bir kuru ekmeğe muhtaç kalırken iktidar sahibi partinin yöneticileri mülklerine mülk katıyor.

AKP'Lİ İSİMLER MAL VARLIKLARI İLE GÜNDEMDE

Son olarak CHP'li Cemal Enginyurt, 80 milyon liradan 12 tane daire alan bir milletvekili olduğunu iddia ederek, “MASAK neredesin? Bu amca hangi parayla aldı bunu niye sormuyorsun?" ifadeleri gündeme oturmuştu.

Cemal Enginyurt MASAK’a ihbarda bulundu! 80 milyon liradan 12 tane daire alan milletvekilini açıkladı

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Başkent’te yaklaşık 190 milyon liralık ultra lüks konakta oturması gazete manşetlerine çıktı.

150-180 MİLYONLUK KONUTLAR

NEFES gazetesinde yer alan habere göre zenginliğiyle dikkat çeken bir diğer AKP’li isim de, Ankara milletvekili Fuat Oktay oldu. Başkentin zengin semtlerinden İncek’te 150 milyon liralık lüks bir konakta yaşıyor. Ayrıca lüks tutkusuyla tanınıyor.

AKP İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ise Ankara’da 180 milyonluk konakta oturuyor. Lüks hayat sürüyor.