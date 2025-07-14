Millet Kütüphanesi'ni soyan hırsızlar tutuklandı

HATAY / HALİT İRİ

İskenderun Süleymaniye Mahallesi Millet Kütüphanesi'nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi M.K. ile 10.07.2025 tarihinde Meydan Mahallesi Üsküdar Konteyner Kent'te meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi A.E. ile Y.A. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; inşaat elektriğinde kullanılan kablolar, yer altı besleme kablosu, 3 duvar aydınlatması, 10 adet ampul, 1 adet hoparlör, 4 adet mikrofon, 9 adet floresan tipi lamba, 10 paket priz çerçevesi, 4 adet elektrik sigortası,25 adet fiberoptik kasa, 26 adet priz içi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.A. ile M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.