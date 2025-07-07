Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar: Silah bırakma tiyatrosu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, mağarada şehit düşen askerlerimizle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar'ın açıklaması şu şekilde:

KAHRAMAN ŞEHİTLERE

ALLAH'TAN RAHMET ve CENNET

TÜRK MİLLETİ'NE ve DEVLETİNE TUZAK KURANLARA LANET!

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şimdi silah bırakma tiyatrosu oynayan teröristlerin 2022'de açtığı ateş sonucunda şehit olan üsteğmenimizin naaşına ulaşmak için mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında on iki kahraman Mehmetimiz şehadet şerbetini içerek Cennet'e uçtu.

Allah şehit ailelerine, yakınlarına ve büyük Türk Milleti'ne sabırlar versin!

Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Daha önce bu tür arama tarama faaliyetlerinde askerlerimiz hiç metan gazına maruz kalarak şehit olmuş mudur? Derhal kamuoyu bilgilendirilmelidir.

Cumhurbaşkanı, yarın DEM ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıklamalıdır.