Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar'dan Suriye Türkmenleriyle ilgili Türkiye'ye uyarı

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Trend Medya’ya verdiği söyleşide, “BOP kapsamında Suriye ve Irak’ın kuzeyi, İran’ın kuzey batısı ve Türkiye’nin Doğu-Güneydoğu’sunda bir Kürdistan-teröristan kurulması hayali projesine” karşı çıkarak “Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için Suriye sınırında en az 30 km. derinliğinde, Türkmeneli’ni de kapsayan bir güvenlik bölgesini derhal ama derhal sağlamak zorundadır” dedi.

Nacar, "BOP kapsamında Suriye ve Irak’ın kuzeyi, İran’ın kuzey batısı ve Türkiye’nin Doğu-Güneydoğu’sunda bir Kürdistan-teröristan kurulması hayaline karşı; Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için Suriye sınırında en az 30 km. derinliğinde, daha ötesinde Süleyman Şah Türbesi ve Türkmenleri de Türkmeneli’ni de kapsayan bir güvenlik bölgesini derhal ama derhal sağlamak zorundadır.” dedi.