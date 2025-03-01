Millet Partisi Lideri Nacar'dan sert tepki: Yeni açılım, Erdoğan'ı koltukta tutma planıdır!

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, terörist başının yaptığı çağrı üzerine yaptığı basın açıklaması yaptı.

Nacar açıklamasında, "Bu proje, büyük Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaşamasını isteyenlerin planı mı? Yoksa Erdoğan’ı, Öcalan-DEM-PKK işbirliği ile bir dönem daha koltukta tutma planı mı? Veya terörist başına ve diğer eli kanlı teröristlere af mı?" Sözlerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"ÖCALAN BARIŞI MI? TÜRİYE’YE VE BÖLGEYE KURULAN KANLI EMPERYALİST TUZAK MI?"

"Anaların ağlamaması, terörün bitirilmesi, emniyetin ve huzurun sağlanması, milletin birliği, vatanın bölünmezliği, devletin sürekliliği hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, milletin arzusudur.

Ancak; bu hedefler Öcalan’ın emriyle PKK’nın kendisini feshetmesine kalmışsa, yazıklar olsun bu icazetli iktidar ve ortaklarının acizliğine!"

"BU PROJE KİMİN PROJESİ? TÜRK MİLLETİ’NİN Mİ? ABD’NİN BOP’U MU?"

"Bu proje, büyük Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaşamasını isteyenlerin planı mı?

Yoksa Erdoğan’ı, Öcalan-DEM-PKK işbirliği ile bir dönem daha koltukta tutma planı mı? Veya terörist başına ve diğer eli kanlı teröristlere af mı?

Yoksa Marakeş’ten Çin Seddine kadar Türk ve İslam ülkeleriyle birlikte Türkiye’yi de -Irak, Suriye ve Libya’da olduğu gibi- kanla zulümle bölüp parçalama projesi yani BOP ile, Sevr’i yeniden hortlatarak; ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indirmek, vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek, devletimizi yıkmak isteyen iç ve dış güçlerin sinsi bir tuzağı mı?"

"ŞEHİTLER DE ŞEHİT AİLELERİ DE VATAN DA BAYRAK DA MİLLET DE DEVLET DE AĞLAMASIN!"

"Bu iktidarın kiralık katili af dışında, anaları ağlatmayacak bir projesi yoksa, bir proje yapamıyorsa, boşuna Gazi Meclis’in koltuklarını işgal etmesin!

İnsin o millî makamdan, geç de olsa kendini kurtarsın böyle bir vebalden!"

"YAŞASIN EGEMEN MİLLET VE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

"Kahrolsun Şark Meselesi, Sevr, BOP, BİP, Sahte Barış ve Demokrasi Çağrıları!

Yaşasın, tarih boyunca hür yaşamış, bundan sonra da hür yaşamak iradesindeki Aziz Milletimiz!

Yaşasın, terörün kökünü kazıyan, emperyalist projeleri çöp sepetine atan, dünya barışının saygın bir üyesi Muhteşem Türkiye!

Aziz Milletim, ‘Korkma!’ Sen en olmadık zamanlarda, nice kahramanlar çıkardın!

Yine çıkarırsın: 50 yıllık ehliyetli, liyakatli, yetkin kadrosu ve Muhteşem Türkiye projesi ile Millet

Partisi ülkemizi düzlüğe çıkarmaya hazırdır! Yeter ki sen yetki ver yeter, Aziz Milletim!”