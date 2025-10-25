Millet Partisi, Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısıyla ilk adımı atılan ‘yeni çözüm süreci’ne karşı duruşunu hazırladıkları tarihi bir mektupla kamuoyuna duyurmuştu.

Genel Başkan Cuma Nacar imzasıyla yayınlanan mektup tüm siyasi, partilere, sivil toplum kuruluşları ve basına sunulmaya başlanmıştı.

Millet Partisi Lideri Cuma Nacar, İstanbul İl Başkanı Özcan Yay ve beraberindeki heyetle Yeniçağ’ı ziyaret etti.

Cuma Nacar, Yeniçağ’a önemli açıklamalarda bulundu.

Nacar şunları belirtti:

“BU İHANET SÜRECİDİR”

“Açılım süreci Türk Milleti’ni aldatmaktır. Açılım süreci BOP’un unsurudur. Açılımda terör örgütüne özerklik verilecek. Anayasaya Kürt isminin konulması da bu sürecin parçası. İkiz yasalardaki çekincelerin kaldırılması da isteniyor. Bu ihanet sürecidir.”

“BAŞBUĞ’UN KEMİKLERİ SIZLIYOR”

MHP’nin sürece desteğiyle ilgili soruya Nacar, şunları söyleyerek yanıt verdi:

“Başbuğ’un kemikleri sızlıyor. Rahmetlinin kabrinin başında ‘kurucu önder’ dedi.”

Ayrıca Millet Partisi Lideri, sürece karşı İttifak olacak mı sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

“Açılıma karşı Milliyetçi vatansever güç birliği olmalıdır. Bu müdafaa hattıdır. El ve güç birliğiyle bu sorunun üstesinden gelmeliyiz”

“KURT BULANIK HAVAYI SEVER”

Nacar, “Sürece karşı vatandaşı bilgilendirmek için birebir temasta bulunuyoruz. Sokaklarda sıkıntılı durumlar var. Zafer Partisi’ne saldırıldı. ‘Kurt bulanık havayı sever’” sözlerini kullandı.

Nacar, “Açılıma karşı olan genel başkanlarla görüşmekte fayda var.” İfadelerin kullandı.

Millet Partisi Lideri, “AB’ye eşit şartlarda girilmesi lazım” dedi.

Konuşmasının devamında Cuma Nacar, partisinin olası İttifak’ıyla ilgili, “İşbirliği zarurettir” dedi.

İttifak’la ilgili soruya Nacar’ın söylediği, “İttifakı iltihak olarak görmemeliyiz” sözlerle cevap vermesi dikkat çekti.

Nacar, “Millet Partisi Türk siyasetinde çığır açacak” ifadelerini kullandı.

İktidarın İsrail politikalarını eleştiren Cuma Nacar, “İsrail konusunda iktidarın bagajları var” dedi.

“NUMAN KURTULMUŞ DERHAL İSTİFA ETMESİ LAZIM”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u açılımlar ilgili sözlerini sert bir dille eleştiren Nacar, “Talepleri yok diyor. Resmen Çankaya noteri. Derhal istifa etmesi lazım” İfadelerini kullandı.

İŞTE MİLLET PARTİSİ'NİN TÜRK MİLLETİNE YAPTIĞI ÇAĞRI:

Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık ve bekâ davasını millî menfaatlerin, bölge ve tüm insanlığın dünya çapında barış ülkülerini, adilâne bir dünya düzenini merkeze alarak; sözde ‘Terörsüz Türkiye’ teşebbüsü hakkındaki görüşlerimizi takdirlerinize sunuyoruz.

SÖZDE ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ AÇILIMI! TÜRK MİLLETİ’Nİ VATANSIZ VE DEVLETSİZ BIRAKMA TEŞEBBÜSÜDÜR

Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde yaşanan olayları hatırlamakta fayda var.

Uygulanan ekonomik politikalarla işçi, memur, emekli, tarımla uğraşanlar, sanayici, tüccar ciddi bir ekonomik krize yuvarlanmış ve mutlu bir azınlık dışında toplumun tüm kesimi açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Vatandaşlarımız geçim derdine düşürülmüş, sürecin sonunda milletimizi ve devletimizi bekleyen büyük tehlike üzerinde düşünme ve tepki gösterme melekesi elinden alınmaya çalışılmıştır. Üstüne üstlük yaldızlı sözlerle hâlen devam eden yoğun toplum mühendisliğine maruz bırakılmış, aldatılmak ve kandırılmak istenmiştir.

Belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ile görevden almalar, gözaltılar tutuklamalar ile ana muhalefet partisi, böylesine var veya yok olmak sorununa rağmen; bir bakıma etkisiz, kendi başının derdine düşer hale getirilmiştir.

BÖLGEMİZDEKİ GELİŞMELER, EMPERYALİST GÜÇLERİN HEDEFLERİNDEN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR

Türkiye ile ruh ve gönül coğrafyasında yaşanan kavganın sebebi, ‘Şark Meselesi’dir. Batı dünyasının karanlık ruh dehlizlerinin ürünü olan ‘Şark Meselesi’; Türk Milleti’ni Anadolu ve Balkanlardan, Orta Asya’ya kadar sürmek veya imha ülküsü haline gelmiştir. İşte bölücü siyasi Kürtçülük, bu şark meselesinin bir aracı olarak doğmuştur. Aslında ‘Şark Meselesi’, Batı medeniyetinin ‘Türk Sorunu’dur.

Nitekim, 1970’lerde sağ-sol çatışmaları, ASALA terörü, PKK’nın yapay Kürt meselesi başımıza bela edilmiştir. BOP ile Türkiye dahil 22 ülkenin sınırlarının yeniden tasarlanması, ‘Şark Meselesi’nin en somut örnekleridir. ‘Arap Baharı’ denilerek bölge ülkelerinde yönetim değişikliği ile sonuçlanan olaylar hafızamızda tazeliğini korumaktadır.

PKK VE BENZERİ ÖRGÜTLER EMPERYALİST GÜÇLERİN PİYONUDUR

BOP dalgası, Suriye olayları ile Türkiye sınırına dayanmıştır. Bölgedeki çatışmaların tümü vekalet savaşlarıdır. Suriye’nin kuzeyinde sözde özerk, kukla nüve bir ‘Suriye Kürdistanı’ amaçlanmaktadır. Türkiye’nin güneydoğusunun da dahil edilmesi ile ‘Büyük Kürdistan’ hayali kurulmaktadır. KCK’nın PKK’sı rolünü, Suriye yapılanması PYD ile devam ettirecektir. PKK terör örgütünün kendini feshettiğini duyurması ve silah bırakma tiyatrosu bir aldatmacadır. Nihai amacın, ‘Büyük Kürdistan’ olduğu bellidir.

‘Şark Meselesi’, bir ‘Doğu Sorunu' değil; aslında 'Türk Sorunu' ise, siyasi Kürtçülük ve etnisite temelli teşebbüsler, Türk Milleti’ni parçalamayı amaçlayan emperyalist politikalardır. Türk Milleti, etnisiteler yığını değildir. Bu ülkede yaşayan insanların tamamı, ortak yaşama ve gelecek iradesine sahip, Türk Milleti'dir.

TÜRK MİLLETİ’NE ÇAĞRIMIZ!

Terörsüz Türkiye ne kadar güzel bir özlem. Hangi ülke vatandaşı olursa olsun, herkes ülkesinde terör istemez. Hele hele bizim gibi en az elli bin canını kara toprağa veren, anaların gözyaşının dinmediği; eşlerin dul, çocukların öksüz ve yetim bırakıldığı, kahraman vatan evlatlarının yüzünü, kollarını, bacaklarını, gözünü kaybettiği bir ülkede terör hiç istenmez. Üstüne üstlük iktidar yetkililerinin açıkladığı doğru ise iki trilyon dolar ekonomik zararımız olmuş, ülkenin kaynakları ve enerjisi terörle mücadeleye ayrılmış ise...

Ne var ki allanıp pullanan, yoğun dolgu ve makyaj malzemesi ile içi boşaltılan bu sürece giden yolu hatırlamak; vahşi, acımasız ve vicdansızca bir metot izlendiğini gözler önüne sermektedir. Küresel sömürgeci güçler BOP hedefine varmak için ‘Terörsüz Türkiye’ söylemi ile AKP ve ortaklarının, zayıflayan iktidarlarının devamı için tahkimat alanı açmaya çalışmalarını kullanmaktadır. Birliğimiz, vatanımız, geleceğimiz tehlikededir. İktidar ve ortaklarının 50 binden fazla canımızın katili ile pazarlık yapması kabul edilemez. Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası sonucu Kürtlerin inkâr edildiği, yok sayıldığı, asimile edildiği iddiaları koca bir yalandır, sözleri yok hükmündedir. Katillerin affedilmesi ve siyaset hakkı verilmesine müsaade edilmemelidir. Dünyada bir örneği bulunmamaktadır. Müzakere edilen her husus şeffaflıkla, aziz milletimize açıklanması gerekir.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' DEYİP VATANSIZ BIRAKILACAĞIZ!

Muhalefet partilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve Türkiye'nin vatansever aydınlarını, gelişmeleri doğru okumaya, ‘Terörsüz Türkiye’ yalanlarına karşı uyanık olmaya, emperyalist emellere alet olmamaya, Türk Milleti'nin birlikte var olmak inancına ve iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz

'Cumhur İttifakı'nı bileşenleriyle, AKP iktidarını; Türk Milleti’nin varlık ve bekâ davasından taviz vermemesini ihtar ediyoruz.

Türkiye'nin demokratik ve meşruiyet çizgisinde, yeniden bir Millî Mücadele’ye ihtiyacının olduğu tarihi günler yaşıyoruz. Gün, tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, hangi etnik köken veya mezhepten olursa olsun; bütün vatan, millet, bayrak, devlet sevdalılarının bir ve beraber olma, ortak hareket etme günüdür.