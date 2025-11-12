YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı. Belgemen, açıklamasında milletin ortak acısını ve birlik duygusunu vurgulayarak, “Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Türk milletinin tarih boyunca kahraman evlatlarıyla var olduğunu belirten Belgemen, şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen elim kazada, görev başında hayatını kaybeden kahraman askerlerimizin acısı hepimizin yüreğini yakmıştır. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına, aziz milletimize ve şanlı ordumuza sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Belgemen, İYİ Parti olarak her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduklarını belirterek, vatan için can veren her bir şehidin aziz hatırasına sahip çıkmanın milli bir görev olduğunu ifade etti:

“Bu milletin evlatları vatan, bayrak ve istiklal uğruna canını hiç düşünmeden ortaya koymuştur. Onların emaneti olan bu aziz vatanı, birlik ve kardeşlik içinde, aynı inançla koruyacağız. Her bir şehidimiz, bu toprakların özgürlük harcına adını yazmıştır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Açıklamasında ayrıca milli dayanışma ve kardeşliğe vurgu yapan Belgemen, zor zamanlarda milletçe tek yürek olmanın önemine değindi:

“Bu acı hepimizin acısıdır. Devletimiz, ordumuz ve milletimiz bir bütündür. Bugün, acımızı paylaşırken bir kez daha görüyoruz ki, Türk milleti asla yılmaz, asla eğilmez. Bizim gücümüz birliğimizdedir.”

Son olarak, yaşanan kazanın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini de dile getiren Belgemen, şeffaflık ve sorumluluk ilkesine dikkat çekerek, “Kahraman evlatlarımızın canını alan bu elim olayın sebepleri en ince detayına kadar araştırılmalı, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.” dedi.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen’in mesajı, hem acıyı paylaşan bir taziye niteliği taşıdı hem de milletin ortak vicdanına seslendi. Belgemen, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

“Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Milletimizin başı sağ olsun.”