Yeniçağ’da 24 Ekim tarihinde Orhan Uğuroğlu imzasıyla bir yazı yayımlandı. Yazıda AKP iktidarı döneminde Mehmet Cengiz’in aldığı milyarlarca dolarlık ihaleleri sıralandı. Açık kaynaklarda da yer alan bu bilgilerden rahatsız olan Mehmet Cengiz, Yeniçağ hakkında tazminat davası açtı.

İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan o davada Mehmet Cengiz 1 milyon lira tazminat talep etti.



AKP döneminde servetine servet katan Mehmet Cengiz’in dava açtığı yazı şöyle:

“Hız meraklısı olarak araba alacaksanız şu değere bakarsınız:

Sıfırdan yüze kaç saniyede çıkar?

Rüşvet dağıtıp, pişman olur ve itiraf ederseniz şu değere bakarsınız:

Kaç yıl hapis yatarım?

704’ten 0’a…

Rüşvet dağıttığını iddia eder, defter tutar yalan, dolanla, kanıtsız, belgesiz şekilde siyasi kumpasa alet olur da ‘etkin pişmanlık’ istiyorum dersen…

Siyasi Yargı der ki;

Siyasi kumpas görevini yaptın Aziz’im, haydi git işine gücüne bak.

Gerekçesi de var:

AKP iktidarında çıkarılan TCK Madde 254 / 1 - Etkin pişmanlık hükmü:

‘Rüşvet alan kişinin, soruşturma başlamadan önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.’

Dünyanın en çarpıcı teşviki işte budur.

Peki, neden 704 yıl hapis isteniyor?

Nedeni çok açık:

Büyük yolsuzluk imajı oluşturmak.

Hatta iktidar o kadar çok seviyor ki;

Aziz’im, ‘ihale yasağı’ koymadım kamu ihalelerine katılabilirsin diyor.

Bu arada AKP’nin 20 yıllık iktidarında önemli ihaleler alan şirketlerden Cengiz Holding’in ortakları ile aldığı büyük kamu ihaleleri şöyle:

İstanbul Havalimanı (İGA) – 2013 – YİD modeli, Kalyon–Cengiz ortaklığı, 22,1 milyar € kira taahhüdü.

Ankara YHT Garı – 2013 – YİD modeli, Limak–Cengiz–Kolin konsorsiyumu, yolcu garantili.

Kuzey Marmara Otoyolu (Asya kesimi) – 2016 – YİD modeli, Limak–Cengiz ortaklığı, geçiş ücreti garantili.

Yusufeli Barajı – 2012 – DSİ yapım ihalesi, Limak–Cengiz–Kolin.

Eti Bakır ve Eti Alüminyum – 2004–2005 – Özelleştirme, Cengiz Holding.

CK Enerji Grubu – 2013– Cengiz–Kolin ortaklığı (İstanbul, Antalya, Sivas bölgeleri).

Cenal Elektrik (Karabiga) – 2018 – Cengiz–Alarko ortaklığı, 2×660 MW termik santral.

Bu Google tablosu, 2002’den bugüne aldığı dev ihalelerin sadece bir kısmı.

CHP lideri Özgür Özel diyor ki;

‘Topunuzdan hesap soracağız… Burunlarından fitil, fitil gelir.’

Şimdiden hesap sorma vaadinde bulunan Özgür Özel’in CHP iktidarında: Mesela, hesap sorulursa Mehmet Cengiz de itirafçı olur mu?

Çünkü Mehmet’in parasal işleri, Aziz’i yüzlerce kez katlar.

İşte o zaman AKP’nin foyası müthiş patlar…"