Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu!

FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş'ın yaptığı Japonya'yı 3-2 yendi.

Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.

Maçtan sonra konuşan Akbaş, "Bizi oldukça zorladılar ama yine de karar setine kadar geldik. Hücum koridorlarını değiştirdiler, biz de değiştirdik. Çok fazla taktik savaşı oldu. Gerçekten çok güçlü bir takım. Beşinci sete iyi başlasaydık belki daha farklı olabilirdi ama bu şekilde sonuçlandı. Yarına konsantre olacağız. Yarın ev sahibi Polonya'ya karşı üçüncülük maçına çıkacağız. Onlarla geçen hafta maç yapmıştık. Umarım yarın iyi bir sonuç alırız" dedi.

VNL'de üçüncülük mücadelesi TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.