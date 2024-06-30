Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyonluk ipini Fransa göğüsledi.

FIVB Erkekler Milletler Ligi’nde zirvenin sahibi belli oldu. Nefes kesen mücadelelerle dolu turnuvada, Fransa Milli Takımı, Japonya’yı mağlup ederek altın madalyanın gururlu sahibi oldu.

Polonya'nın Lodz kentinin ev sahipliği yaptığı ve voleybolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği final maçında, Fransa ve Japonya kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Atlas Arena’da gerçekleşen bu mücadelede, Fransız voleybolcular 3-1’lik zaferle mutlu sona ulaştı. 25-23, 18-25, 25-23 ve 25-23'lük skorlarla çok çekişmeli geçen karşılaşmayı 3-1 kazanan Fransa’nın şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuvanın bronz madalya mücadelesi ise ev sahibi Polonya ile Slovenya arasındaydı. 26-24, 25-16 ve 25-17’lik setlerle Slovenya’yı 3-0 mağlup eden Polonya, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak kürsüdeki yerini aldı.

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