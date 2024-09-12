Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye ile Singapur arasındaki milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, 19 Haziran 2024'te imzalanan "Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı"nı içeriyor.

Bu anlaşma kapsamında, Singapur Kızılhaç Derneği ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği yaparak, afetten etkilenen bölgelerde iletişim merkezlerinin inşa edilmesi amaçlanıyor. Merkezlerin inşası ve operasyon süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mali ve operasyonel konularda yönetilecek. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bu süreçte koordinatör olarak rol alacak.

Anlaşma, afet bölgelerindeki iletişim altyapısının güçlendirilmesini ve afet sonrası iletişim ağlarının iyileştirilmesini hedefliyor. Bu işbirliği, Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunurken, afet yönetimi ve müdahale süreçlerine de önemli bir destek sağlayacak.