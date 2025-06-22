Millette dayanacak güç bırakmadılar

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Akaryakıta gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı vatandaşı isyan ettirdi. Benzincilerde, “Bizi perişan ettiler”, “Bıktık artık”, “Hep fatura vatandaşa”, “Çektiğimiz yeter artık” tepkileri yükseldi.

KUYRUKTAYKEN TABELA DEĞİŞTİ

Motorin ve benzine peş peşe gelen zamlar, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Benzinin litrer fiyat 52 lirayı aşarken, mazotun ise 55 liranın üzerine çıkması araç sahiplerini zora soktu. Zam öncesinde vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyenler, "Dayanacak gücümüz kalmadı", "Lanet olsun", "Perişan ettiler" diyerek isyan etti. Yoldan geçerken zam tabelasındaki değişikliği fark eden Ayhan Taş ise durumu alkışlayarak karşıladı ve "Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

NEREYE KADAR DEVAM EDECEK?

Bir kadın vatandaş, "Bu tarz şeylere galiba alıştık" diyerek tepkisini dile getirirken, başka bir vatandaş, ise, "Nereye kadar böyle devam edeceğiz?” sözleriyle endişesini paylaştı. Bir otobüs şoförü ise deposunu 25 bin liraya doldurduğunu belirterek, "Daha bir gün önce motorine 1.87 lira zam geldi. şimdi yine zam gördü. Lanet olsun, daha ne diyeyim? Yetkililer bu sorunu çözsün. Ya hükümet değişecek, başka çaresi var mı" dedi. Kuyruktaki bir başka kişi de “Her şeyin faturası vatandaşa. Bıktık artık” diye isyan etti.

ÇİFTÇİLER NASIL EKİM YAPSIN!

Emekli maaşı 14 bin 619 lira olan ve çiftçilik yapan Ekrem Karabay, “Bu gidişle mazotun litre fiyatında 100'e razı olacağız. Yeter artık, buna dur demek lazım. En ufak bir şey oldu mu vatandaşın sırtına. Hasat zamanı geldi, kuraklık da var. Bir de mazot zammı" dedi. Çiftçi Ahmet Cingöz de "Çiftçinin hali perişan çiftçi ölümde, sürünüyor. Mazot alabilsek de sattığımız mahsul ödemiyor. Tarlalar boş kalacak" derken, başka bir çiftçi Gazi Çelikkanat ise "Ekmek yemesin çiftçi, emekli ekmek yemesin acından bağıra bağıra ölsün diyor" diye konuştu.