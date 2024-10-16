Milletten al, damada ver

Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik var.

Kanun, “Devlet memurları, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler” diyor.

Öğretmenler için neden özel kılık, kıyafet düzenlemesine ihtiyaç var?

Neden öğretmen sendikaları ve muhalefet bu yasa ve yönetmeliği hatırlatmıyor?

Dünyanın her ülkesinde en prestijli kabul edilen Nobel Ödülleri;

-İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi,

-İsveç Akademisi,

-Karolinska Enstitüsü ve

-Norveç Nobel Komitesi tarafından kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış, ekonomi ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki olağanüstü başarılara imza atanlara veriliyor.

Bu kurumları verdikleri 2024 Nobel Ekonomi ödülleri nedeniyle kınıyorum.

Ekonomist Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Faiz sebep, enflasyon netice” diye ortaya koyduğu bilimsel doktrini ve 5 yıllık dahice uygulamayı neden görmezden geldiler?

Nobel Ekonomi Ödülü Erdoğan’ın hakkı değil miydi?

Ah dış güçler ah.

Erdoğan dururken, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı olan Daron Acemoğlu’na Nobel Ekonomi Ödülü’nü siyaseten (!) verdiniz değil mi?

Neden Erdoğan’ın hakkını yediniz?

Dünyanın hangi ülkesinde enflasyon yükselirken faiz düşüren ekonomist gördünüz ki?

Övünerek söylüyorum ki Erdoğan, yarattığı ekonomi doktrini ile başardı.

Çok ufak bir sorun doların 10 kat artmasında yaşandı ama Türkiye’nin bekası için bu kadarcık da olsun artık.

Ekonomist Erdoğan ile sarayın memuru Mehmet Şimşek kafa kafaya verip dünyada eşi benzeri olmayan müthiş bir formül oluşturdular.

İlk adımda Erdoğan, “İsrail’in gözü Anadolu’da” dedi.

İkinci adımda Şimşek, “100 bin üstü limiti olan kredi kartlarından 750’şer lira alınacak” dedi.

2024’ü kaçırdı ya, Erdoğan 2025 Nobel Ekonomi Ödülü’ne göz dikti anlaşılan.

Dünyada Erdoğan’dan başka hangi ekonomist bu müthiş buluşa imza atabilir ki?

Ben de Erdoğan’a Nobel Ödülü kazanması için karınca kararınca katkı sağlayayım.

Bak Erdoğan önerim şöyle:

﻿Bir yıllık kredi kart harcamasının aylık ortalaması;

100.000 TL olandan 10.000 lira.

200.000 TL olandan 20.000 lira.

300.000 TL olandan 30.000 TL

300.000 TL üstü olandan 100.000 lira alın Savunma Sanayisi’nde kullanın.

Hani, “zenginden çok, fakirden az vergi alacağız” diyordunuz ya.

İşte size fırsat.

Polisin, askerin, savcının, hâkimin, emeklilerin ve emekçilerin kredi kartlarına göz dikmeyin.

Bu paralar savunma sanayimiz için kullanılacakmış.

Aklıma şu sorular da geldi;

1-Vergi rekortmeni olan damattan yeni İHA ve SİHA’lar mı alacaksınız?

2-S-400’ümüzü neden İsrail’den gelecek füzeler için kalkan yapmıyorsunuz?

Hedefiniz şu mu? Milletten al, damada ver…