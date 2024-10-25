Milletvekili adayı olacağını söylemişti! Seren Serengil Devlet Bahçeli'ye fena yüklendi! 'Koltuk sevdası yüzünden...

Seren Serengil, katıldığı bir davette 'Siyasette yaş sınırı olmalı' diyerek Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Seren Serengil’in o sözleri gündeme oturdu.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’la ilgili söylediği sözlerin yankıları hâlâ devam ediyor. Özel hayatıyla ve son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Seren Serengil, bu kez Devlet Bahçeli’ye söylediği sözlerle adından söz ettirdi.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını söyleyen Serengil; 'Sokak hayvanlarına güvenli sokaklar istiyoruz dedikten sonra, beş tane kadın kocası tarafından öldürüldü, dört tane çocuk babası tarafından öldürüldü. Narin katledildi. Çocuklar hastanelerden türlü tezgahlarla ölüm haberleri geldi... Şuan terör olayı...

“KOLTUK SEVDASI YÜZÜNDEN…”

Türkiye'nin her tarafı mahşer yeri... Notere gidiyorsun bir ev satmaya kalkıyorsun 65 yaş üstü olduğu için devlet hastanesinden rapor alması lazım. Bu insanlar şu anda ülke yönetiyorlar. Ben Devlet Bahçeli'nin veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zirvede bıraksın. Zirvede mi değil mi tartışılır, ama koltuk sevdası yüzünden gün geçtikçe yanlışlar yapılmaya başlandı.

“TÜRK MİLLETİ BU KADARINA İZİN VERMEYECEKTİR”

TBMM'nin tepesindeki bayrağının altındaki, Atatürk'ün kurduğu o meclise bir sürü annenin çocuğunun kanına, günahına girmiş onlar tarafından da terörist denilen bir kişinin oradan insanlara hitap etmesini isteyecek kadar... Gerçekten hani sistemde bir problem mi yaşıyor? Türk milleti bu kadarına izin vermeyecektir. Koltuk bu kadar önemli olmamalı' ifadelerini kullanarak isyan etti.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Şarkıcı Gülben Ergen ile olan polemiği ile gündeme gelen Seren Serengil’in kim olduğu merak ediliyor. Seren Serengil kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…

İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı Seren Serengil, ilk adımlarını sanat dünyasında babası Öztürk Serengil ile birlikte attı. Serengil, "Sarhoş" filminde babasıyla birlikte ilk kez kamera karşısına geçti. Serengil, 16 yaşında profesyonel sahne kariyerine başlayarak en genç kadın assolist unvanını aldı.