Milletvekili Adıgüzel Cezaevi'nde



Ali Yazan Ordu /Yeniçağ



Ziyarette yeni göreve başlayan Cezaevi Müdürü Hüseyin Savaş Yağmur’a başarılar dileyen Adıgüzel, cezaevindeki koşulların daha insani, daha çağdaş ve adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

“Cezaevi koşulları, sadece mahkumlar için değil, orada görev yapan personel için de önemlidir” diyen Adıgüzel, infaz koruma memurlarının Genel İdari Hizmetler yerine Emniyet ya da Adalet Hizmet Sınıfında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“ADALET KAVRAM DEĞİL, TOPLUMSAL TEMİNATTIR”

Efirli Cezaevi'nin fiziki ve sosyal koşullarının iyileştirilmesinin hem mahkumların hakları hem de kamu görevlilerinin mesleki saygınlığı açısından hayati olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bizler için adalet, sadece bir kavram değil; toplumsal barışın ve huzurun teminatıdır. Bu nedenle hukukun üstünlüğü, şeffaf yönetim ve insan onuruna yakışır şartlar için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”





Öne Çıkan Mesajlar:

· Ceza infaz memurlarının mesleki statüleri yeniden değerlendirilmeli

· Efirli Cezaevi’nin altyapı ve yaşam koşulları çağın gerisinde kaldı

· Adalet sisteminin insani standartları güçlendirilmeden toplumsal huzur sağlanamaz.