Milletvekili çıldırdı! "Gazze'de çocuklar dahil herkes öldürülsün" İsrail haddini aştı...

İsrail parlamentosu Knesset'te, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Michal Waldiger'in Gazze'deki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamalar, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.

Knesset’teki bir oturum sırasında, Arap milletvekili Ahmad Tibi’nin Gazze’de yaşanan sivil kayıpları ve özellikle çocuk ölümleriyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Waldiger, İsrail'in askeri operasyonlarının daha da sertleştirilmesi gerektiğini savundu.

'ÇOCUKLAR DA ÖLDÜRÜLMELİ'

Waldiger açıklamasında, “Gazze’de masum kimse yok. 7 Ekim’de yaşananları gördük. İsrail’e zarar vermek isteyen herkesin etkisiz hâle getirilmesi gerekir, bu çocuklar da olsa” ifadelerini kullandı. Hamas’ın kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını öne süren Waldiger, sözlerinin bu duruma yönelik bir değerlendirme olduğunu belirtti.

Söz konusu açıklamalar, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. İnsan hakları kuruluşları ve bazı diplomatik çevreler, sivillere yönelik her türlü hedef gösterici söylemin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak açıklamaları kınadı.