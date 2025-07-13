Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Mecliste Fındık İçin 5 Önerge Verdik, 4'ü CHP'den

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, katıldığı bir televizyon programında, fındık sektöründe Ferrero’ya karşı yürütülen mahkeme süreci ve Rekabet Kurumu'na yönelik başlatılan işlemleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Üç yıldır süren bu mücadelenin başından beri içinde olduğunu belirten Adıgüzel, "Hem Rekabet Kurumu hem de mahkeme sürecinden haberdardım. O dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da bilgilendirdim" dedi.

"FINDIKTA ULUSAL İHANETLERE KARŞI ÇIKTIK, AMA ŞİMDİ ROL KAPATMAYA ÇALIŞANLAR VAR!"

Adıgüzel, sürecin sadece teknik yönleriyle değil, aynı zamanda siyasi ve kamuoyu ile olan ilişkilerini de bizzat yürüttüğünü vurguladı. Geçmişte fındık için ulusal çıkarları savunmayan ve süreçlere kayıtsız kalanların, şimdi gelip "yalakalık" yaparak sahneye çıkmalarını eleştirdi:

"Bugüne kadar tek bir katkı dahi sağlamayanlar, şimdi gelip Hilmi Güler'e yalakalık yapmaya çalışıyorlar. Fındık için mücadele eden, ulusal çıkarları savunan herkesle bir araya geliriz. Ama geçmişte sustukları gibi, şimdi de aşırı rol kesmesinler!"

"FINDIKTA FERYAT EDEN BİR TEK BİZ VARDIK!"

CHP'li vekil, Ordu ve çevresindeki fındık üreticilerinin haklarını savunmak adına yılmadan çalıştıklarını söyledi. "Akkuş Argan'da, Korgan'da, Çambaşı'nda, Çaybaşı'nda, Perşembe Yaylası'nda, Melet’te, Curi’de ve Akçay’da hep biz vardık. Fındık için ölümüne mücadele ederken, nerelerdeydiniz?" şeklinde sert ifadelerle geçmişteki suskunluklarını hatırlattı.

"MECLİSTE FINDIK İÇİN 5 ÖNERGE VERDİK, 4'Ü CHP'DEN!"

Adıgüzel, son 10 yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen fındık araştırma önergelerinin büyük bir kısmını CHP olarak verdiklerini belirtti: "Son 10 yılda verilmiş 5 fındık araştırma önergesinden 4'ü CHP adına, bir tanesi de İYİ Parti adına verilmiştir. Siz nerelerdeydiniz?"

"SUSTUKLARI ZAMAN KONUŞAN HEP BEN OLDUM!"

Adıgüzel, fındık mücadelesinde geçmişte olduğu gibi gelecekte de en ön saflarda olmaya devam edeceğini söyledi:

"Yarın yine süreç sekteye uğrar, Erdoğan Ferrero'nun yanında konuşlanırsa, bugün 'aşırı rol kesenler' yine susacaklar. Ama yine de ben konuşacağım. Geçmişte susanlar, yarın da sustuklarında, yine ben mücadele eden kişi olacağım."

Adıgüzel'in açıklamaları, fındık üreticilerinin haklarını savunma konusunda kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.