Milletvekili Şanlıtürk'e TBMM'de önemli görev

Kaynak: Haber Merkezi
Milletvekili Şanlıtürk'e TBMM'de önemli görev

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Yazan /Ordu

TBMM’de başarılı çalışma mesaisini devam ettiren MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Toplantısı’nda hazır bulundu.

TBMM’de Milliyetçi Hareket Partisi’ni temsilen 2 yıldır İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Sözcülüğü görevini yürüten Milletvekili Şanlıtürk, yapılan oylama ile yeniden Komisyon Sözcüsü seçildi.

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MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MHP’yi temsilen iki yıldır üstlendiği İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Sözcülüğü görevini bundan sonraki süreçte de en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğini ifade etti.

Milletvekili Naci Şanlıtürk yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda yapılan seçimde, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Sözcüsü olarak seçilmiş bulunuyorum. Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin.” dedi.

Tüm Komisyon Üyelerine teşekkür eden Milletvekili Şanlıtürk, “Allah bizleri utandırmasın.” diye konuştu.

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