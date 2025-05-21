Milletvekili Şanlıtürk’ten sert tepki: “Bu suskunlukla hiçbirimiz temize çıkamayız”

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu’nun sahilinde her yıl geleneksel olarak kutlanan 7 Mayıs etkinlikleri bu yıl büyük bir acıyla sarsıldı. Mesudiye, Gölköy ve Gürgentepe gibi iç kesimlerden sahile inen vatandaşların denize girdiği etkinlikte, Karadeniz’in azgın sularına iki genç evladımızı teslim ettik. Bir genç ise son anda kurtarıldı.

Bu elim olayın ardından MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta isyan etti. Şanlıtürk’ün sözleri, sadece bir taziye mesajı değil; kamu görevlilerine, yerel yöneticilere ve topluma yönelik vicdani bir sorgulamaydı.

“BU GELENEK HER YIL VAR. PEKİ, ÖNLEM NEDEN HÂLÂ YOK?”

Yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan 7 Mayıs etkinliklerinde, Ordu’nun yüksek kesimlerinden vatandaşlar sahil bölgelerine akın ederek denize giriyor. Bu bilinen bir gerçekken, neden hâlâ gerekli güvenlik önlemleri alınmıyor?

Naci Şanlıtürk bu duruma sert çıktı:

• Neden sahillerde cankurtaran yok?

• Neden denize girilmesi yasak olan bölgelerde caydırıcı ve fiziksel önlemler alınmıyor?

• Neden bu bilinen risklere karşı her yıl aynı duyarsızlıkla hareket ediliyor?

“Bu da benim sorumluluğumda” diyen kimse çıkmayacak mı?”

Milletvekili Şanlıtürk, kimseyi doğrudan hedef almadan ama sorumluluğu da sahipsiz bırakmadan açık bir çağrıda bulundu:

“Allah rızası için hiçbir yetkili çıkıp bu da benim sorumluluğumda demez mi?”

Üç yıldır bu etkinlikler yasaklanmış olsa da, bu tür kararların tek başına yeterli olmadığını açıkça ifade etti:

“Etkinlikleri üç yıldır yasakladım demekle veya algıyla bu işler olmuyor. Hayatın acı gerçekleriyle yüz yüze kalıyoruz.”

“SESSİZ KALIRSAK, BU ACI HEP TEKRAR EDER”

Şanlıtürk’ün açıklaması, sadece yöneticilere değil, toplumun tüm kesimlerine yönelikti. Sessizliğin, sorumluluktan kaçış anlamına geldiğini hatırlatarak şöyle dedi:

“Bu tür olaylarda toplum olarak konuşmaz, sessiz kalırsak; her yıl aynı acılarla yüzleşmeye devam ederiz. Allah kamusal ihmallerden doğan günahlarımızı affetsin.”

“YAZ GELDİ, SORUMLULUK ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Yaz mevsiminin kapıda olduğunu vurgulayan Şanlıtürk, yetkilileri geç olmadan göreve çağırdı:

“Kimin yetkisindeyse, yetkilileri görevlerinin gereğini yerine getirmeye, önlem almaya davet ediyorum. Hiçbir fidanımız solmasın, hiçbir canımız gitmesin.”

"BU SON OLSUN"

Hayatını kaybeden iki genç için Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır dileyen Şanlıtürk, kurtarılan evladımız için de acil şifalar diledi.

“Uzun yıllardır Mayıs 7’si etkinliklerinde can kaybı yaşanmıyordu. Dileğimiz ve duamız odur ki bu son olsun.” sözleriyle açıklamasını bitiren Şanlıtürk, hemşehrilerine saygı ve selamlarını sunarak, “Hepimizin başı sağ olsun” dedi.