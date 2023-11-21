Milletvekili ve Belediye Başkanı kestiği kurdeleyi Tuğgenerale tutturdular. Hey gidi askeriye hey

AKP'li vekil Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, bir giyim firmasının açılışında kestiği kurdeleyi tuğgenerale tutturdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Milletvekili ve Belediye Başkanı kestiği kurdeleyi Tuğgenerale tutturdular. Hey gidi askeriye hey

Şubat ayında yaşanan iki büyük depremle yıkılan ve yüzlerce can kaybı yaşanan Kahramanmaraş'ta hayatın 'normole' dönmesi için birtakım çalışmalar yapılıyor.

Uzun bir süredir işlerine ara veren Kahramanmaraş'ın tek AVM'sinde sayılı işyerleri yeniden açılmaya başlanıyor.

Kahramanmaraş'taki AVM'de yeniden açılmaya hazırlanan bir işyerinde skandal bir olay yaşandı.

TUĞGENERALE KURDELE TUTTURDULAR

AKP Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi ile Ömer Oruç Bilal Debgici ve AKP'li Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katıldığı açılış töreninde kurdele kesimi yaptı.

Vekil ve başkanın kestiği kurdeleyi Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan tuttu.

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Bu durum sosyal medyada tepki topladı.

Söz konusu fotoğraflara Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Twitter (X)'daki sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Haskoloğlu yazmış. Kahramanmaraş’ta AKP milletvekili Kirişçi ve Belediye Başkanı Güngör bir mağazanın açılışında kurdeleyi bir tuğgenerale tutturmuşlar. Kirişçi ve Güngör, yaptığınız Türk ordusuna büyük bir saygısızlıktır. O üniforma kanla yıkanmış, tarihin en şerefli üniformasıdır. Sünnet olacak çocuk üniforması ile karıştırmayın. Kırmızı kurdelayı tutan tuğgenerale gelince Atatürk’ün teğmeni o kurdela kendisine uzatılsaydı, uzatanı tokatlardı. Sana diyecek hiç bir şeyim yok.

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KORGENERAL BOŞ BARDAK TOPLAMIŞTI

Mart 2023'te ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO toplantısı gerçekleştirilmişti. NATO'daki zirvede TSK'yi temsil eden Korgeneral Göksel Kahya'nın toplantı sırasında boş çay bardaklarını toplamasına hem yurttaşlar hem de emekli komutanlar tepki göstermişti.

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