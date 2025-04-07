Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti’ye geri dönüyor! İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı açıkladı

21 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce İYİ Parti’den istifa eden Ankara’nın Bozkurt Milletvekili Yüksel Arslan’ın partiye geri döndüğünü açıkladı.

Kuleyin, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İyi Partimize;

Çarşamba gün ki grup toplantımızda,

Ankara’nın Bozkurt Milletvekili Yüksel Aslan kardeşimiz yuvasına geri dönecektir..

Hoşgeldin Yüksel başkanım sefalar getirdin…

@ArslanYuksel06”

İyi Partimize;

Çarşamba gün ki grup toplantımızda,

Ankara’nın Bozkurt Milletvekili Yüksel Aslan kardeşimiz yuvasına geri dönecektir..

Hoşgeldin Yüksel başkanım sefalar getirdin…@ArslanYuksel06 — Şükrü Kuleyin (@sukrukuleyin61) April 7, 2025

NE OLMUŞTU ?

21 Aralık 2023’te İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, istifa açıklamasında Mansur Yavaş vurgusuyla dikkat çekmişti.

Arslan, 6 Aralık’taki grup toplantısının ardından Genel Başkan Meral Akşener ile yaptığı görüşmede, Akşener’in “CHP’den somut bir teklif gelmediğini ve Mansur Yavaş’a karşı olumsuz bir tutumu olmadığını” söylediğini belirtmiş, bunun üzerine bu bilgileri ilgili taraflarla paylaşmak için izin istediğini ve bu iznin ardından görüşlerini ilettiğini aktardığını söylemişti.

Akşener’in Uşak’taki açıklamaları sonrası, Ankara için seçim iş birliği zemininin ortadan kalktığına kanaat getirdiğini ifade eden Arslan, "Bu süreç, Yavaş ile İmamoğlu arasındaki gerilimin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. CHP lideri Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı desteklediğini belirterek, “Benim başkanımın gönlünde olmayanın benim gönlümde de yeri yok” ifadelerini kullanmıştı.

YÜKSEL ARSLAN KİMDİR?

1963 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelen Yüksel Arslan, Muhiddin ve Meryem çiftinin oğludur. Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Tıbbi Teknolog olarak yükseköğrenimini tamamlamıştır.

Kariyerine öğretmenlik ile başlayan Arslan, zaman içinde okul müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve bakanlık müşavirliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış; halen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Yüksel Arslan, evli ve üç çocuk babasıdır.