Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde iddiaya göre silah sesinin ardından bir araçta kanlar içerisinde birini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kilitli araçta 42 yaşındaki Mehmet Ali Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin intihar ettiği üzerinde durduğu 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Mehmet Ali Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.