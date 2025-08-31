Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi

Kaynak: AA
Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi

Endonezya'nın Surabaya kentinde, milletvekillerine verilen yüksek konut ödeneklerini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Endonezya’nın birçok kentinde milletvekillerinin ödeneklerini protesto eden gösteriler beşinci gününe girerken, başkent Cakarta’da tansiyon giderek yükseldi.

aa-20250831-38975089-38975076-endonezyada-milletvekillerine-verilen-ayricaliklar-protesto-ediliyor.jpg

Perşembe günü düzenlenen eylemlerde öğrencilerle çevik kuvvet arasında arbede yaşanmış, bu sırada bir kuryenin zırhlı polis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

aa-20250831-38975089-38975086-endonezyada-milletvekillerine-verilen-ayricaliklar-protesto-ediliyor.jpg

Cuma günü protestocular bu kez Cakarta’daki polis merkezine yürüdü. Polis yerleşkesine girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericilerin şişe, taş ve işaret fişekleri fırlattığı belirtildi.

Kwitang semtinde ise polis merkezinin yakınındaki beş katlı bir bina ateşe verildi. Yangın sırasında bazı kişilerin içeride mahsur kaldığı bildirildi.

aa-20250831-38975089-38975081-endonezyada-milletvekillerine-verilen-ayricaliklar-protesto-ediliyor.jpg

Bir grup öğrenci, yangın sırasında askerler ve mahalle sakinleriyle birlikte mahsur kalanları kurtarmak için eylemlerine ara verdi.

Protestoların ne kadar süreceği bilinmezken, güvenlik önlemlerinin daha da artırılacağı ifade ediliyor.

Son Haberler
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Diyanet altın varaklı davetiye bastırdı!
Diyanet altın varaklı davetiye bastırdı!
Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi
Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi
Büyük Zafer’in 103. yılı bayrak yürüyüşü ve fener alayı ile taçlandı
Büyük Zafer’in 103. yılı bayrak yürüyüşü ve fener alayı ile taçlandı
İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı
İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı