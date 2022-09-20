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Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş'a Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haberler geliyor. Rachid Ghezzal ve Dele Alli'nin takıma dönmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:05
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Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'a müjde
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkabilecek. Sakatlığı bulunan futbolcuların derbiye yetiştirilmesi bekleniyor.

Uzun süredir formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, görev verildiği takdirde Fenerbahçe mücadelesinde sahada olacak.

30 yaşındaki futbolcunun 11'e dönmesi halinde teknik direktör Valerien Ismael, Jackson Muleka'yı yedek kulübesine çekecek.

Ligin ilk iki haftasında görev yapan Cezayirli futbolcu, iki kez fileleri sarsmış, 1 de gol pası vermişti.

Ghezzal'ın yanı sıra Dele Alli'nin de Fenerbahçe karşılaşmasına kadar hazır olması bekleniyor.

İngiliz oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde dev derbide sahada olacak.

Fransız çalıştırıcı, Dele Alli'nin 11'e dönmesi halinde Josef de Souza ya da Gedson Fernandes ikilisinden birini kulübeye çekecek.

Beşiktaş forması ile 2 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde ağları sarsmıştı.

Orta sahada performansı ve yabancı kuralı sebebiyle Salih Uçan'ın yeri garanti olarak gözüküyor.

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