Galatasaray'a milli arada müjdeli bir haber geldi. Arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 5 maç kaçıran İlkay Gündoğan, takıma döndü.

İLKAY GÜNDOĞAN JOKER OLARAK KULLANILACAK

Gençlerbirliği karşısında formasına kavuşacak İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Tecrübeli çalıştırıcının, Lemina-Torreira ikilisinden birini dinlendireceği maçlarda İlkay'ı 8 numarada kullanacağı öne sürüldü.

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi! Vincenzo Montella'yı topa tuttularSpor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi! Vincenzo Montella'yı topa tuttularSpor

Milli ara Galatasaray'a yaradı! - Resim : 2

Robert Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan açıklamaRobert Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan açıklamaSpor

Yıldız oyuncunun, Lemina ve Torreira'nın birlikte oynadığı maçlarda ise 10 numara pozisyonunda görev olacağı kaydedildi.

Dünyanın en zenginlerinin yeni yatırım aracı spor kulüpleri oldu!Dünyanın en zenginlerinin yeni yatırım aracı spor kulüpleri oldu!Spor
'Bulgaristan timsahın ağzına düştü''Bulgaristan timsahın ağzına düştü'Spor