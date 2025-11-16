Galatasaray'a milli arada müjdeli bir haber geldi. Arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 5 maç kaçıran İlkay Gündoğan, takıma döndü.
İLKAY GÜNDOĞAN JOKER OLARAK KULLANILACAK
Gençlerbirliği karşısında formasına kavuşacak İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Tecrübeli çalıştırıcının, Lemina-Torreira ikilisinden birini dinlendireceği maçlarda İlkay'ı 8 numarada kullanacağı öne sürüldü.
Yıldız oyuncunun, Lemina ve Torreira'nın birlikte oynadığı maçlarda ise 10 numara pozisyonunda görev olacağı kaydedildi.