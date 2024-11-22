Milli ara sonrası Süper Lig’de heyecan devam ediyor. İşte 13. haftanın programı

Milli ara sonrası Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in 13. haftası cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Haftanın öne çıkan maçlarında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşırken Fenerbahçe ise Kayseri deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

Öte yandan Beşiktaş kendi evinde Göztepe’yi ağırlarken Trabzonspor ise haftanın kapanış mücadelesinde Adana Demirspor’u konuk edecek.

İşte Süper Lig’de 13. Haftanın programı:



23 Kasım Cumartesi:



13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)



16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)



19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Grey Beton Bodrum)



24 Kasım Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Medaş Konya Büyükşehir)



16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)