Milli atlet pompalı tüfekle intihar etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş (40), Aydıntepe ilçesindeki evinde ölü bulundu. Altuntaş'ın pompalı tüfekle intihar ettiği öne sürüldü.

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Altuntaş, iddiaya göre pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Lise öğrencisi dehşet saçtı! Babasını öldürdü, annesini yaraladı, intihara kalkıştı!Lise öğrencisi dehşet saçtı! Babasını öldürdü, annesini yaraladı, intihara kalkıştı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Altuntaş'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Bayburtlu milli atlet Sezer Altuntaş, ülke genelinde düzenlenen birçok maraton ve koşuya katılarak dereceler elde etmişti.

