Milli basketbolcu Birkan Batuk kariyerine son noktayı koydu

Kaynak: AA
Milli basketbolcu Birkan Batuk kariyerine son noktayı koydu

Milli basketbolcu Birkan Batuk, profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre 2023-24 sezonunu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Haremspor'da geçiren Birkan Batuk, oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

BATUK'UN KARİYERİ

Ülkerspor altyapısında basketbola başlayan 35 yaşındaki Birkan, Alpella (2007-08), Trabzonspor (2008-09), Karşıyaka (2009-12, 2018-19), Anadolu Efes (2012-20, 2017-19), Darüşşafaka (2016-17), Beşiktaş (2019-20), Bursaspor (2020-22), Gaziantep Basketbol (2022-23) ve Haremspor (2023-24) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Birkan Batuk, kariyeri boyunca ikişer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Milli takım formasını tüm yaş kategorilerinde 162 kez giyen Birkan, 2013 Akdeniz Oyunları ve 2005 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşadı.

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