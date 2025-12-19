Eski milli basketbolcu ve iş insanı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki dairesinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karşıyaka’nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım’da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.