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19 yıl sonra bir ilk: Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:40
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Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu

19 yıl sonra bir ilk: Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu
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Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.

Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

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