19 yıl sonra bir ilk: Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu

Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.

Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.