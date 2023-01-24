Ramazan Yılmaz gümüş madalya kazandı

Artur Lopes Uluslararası Pist Kupası'nda mücadele eden milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, genç erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan, Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen yarışmada elde ettiği dereceyle Türkiye'ye 5 yıl sonra pist bisikletindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Elit erkekler kategorisinde yarışan Celalettin Kal ise ilk kez katıldığı organizasyonu, yaşadığı teknik sorun nedeniyle 23. sırada tamamladı.