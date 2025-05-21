Milli bisikletçilerden Romanya’da 2 madalya

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli bisikletçilerden Romanya’da 2 madalya

Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda mücadele eden Ahmet Örken ve Ege Erülkü gümüş madalya kazandı.

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bacau kentindeki organizasyon, bireysel zamana karşı yarışlarla start aldı. Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda, 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü 25 kilometrelik parkurda finişi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla tamamlanacak.

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