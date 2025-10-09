Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda +80 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Havvanur Kethüda finalde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko’yu 37 saniyede hakem kararıyla mağlup ederek altın madalya kazandı. Havvanur, U19 Avrupa Şampiyonluğu'nu maç sonu horon oynayarak kutladı.

ERTUĞRUL DOĞAN TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Avrupa Şampiyonu olan Havvanur Kethüda'yı kulübün resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla tebrik etti.

Ertuğrul Doğan, “Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran sporcumuz Havvanur Kethüda’yı yürekten tebrik ediyorum. Havvanur, azmiyle, inancıyla ve ringdeki üstün performansıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Trabzonspor olarak amatör branşlarda mücadele eden sporcularımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tam destek vermeye devam edeceğiz. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.