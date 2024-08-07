Milli boksör Esra erkek kadın boksöre yenildi. Olimpiyattaki skandala kimse dur demiyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkek kadın boksör skandalı devam ediyor.
Tüm itirazlara rağmen yarışmalara devam ettirilen erkek kadın boksör Cezayirli Imane Khelif, 66 kg yarı finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükselmişti.
Tartışmaların odağındaki diğer erkek kadın boksör Tayvanlı Li Yu Ting ise milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman ile karşılaştı.
57 kg yarı finalinde milli boksörümü Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman "XX" işareti yaparak rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına gönderme yaptı. Kahraman'ın hareketi dünya çapında viral oldu.
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