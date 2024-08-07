Milli boksör Esra erkek kadın boksöre yenildi. Olimpiyattaki skandala kimse dur demiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli boksör Esra erkek kadın boksöre yenildi. Olimpiyattaki skandala kimse dur demiyor

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı erkek kadın boksöre yenildi, bronz madalyada kaldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkek kadın boksör skandalı devam ediyor.

Tüm itirazlara rağmen yarışmalara devam ettirilen erkek kadın boksör Cezayirli Imane Khelif, 66 kg yarı finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükselmişti.

Tartışmaların odağındaki diğer erkek kadın boksör Tayvanlı Li Yu Ting ise milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman ile karşılaştı.

57 kg yarı finalinde milli boksörümü Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman "XX" işareti yaparak rakibi hakkındaki cinsiyet tartışmalarına gönderme yaptı. Kahraman'ın hareketi dünya çapında viral oldu.

celebrates-following-victory-turkeys-esra-923421054.webp

whatsapp-image-2024-08-07-at-23-08-15-1.jpeg

guz1zvqwoaaorbv.jpeg

gettyimages-2165116129.webp

İlgili Haberler
Mustafa Sarıgül şalteri indirdi
Zehra Güneş'in Atatürk sözleri gündem oldu
Fenerbahçe'de Amrabat bombası. Acun Ilıcalı devreye girdi işi bitirdi
Son Haberler
Nina Kennedy ülkesine 18. altın madalyayı kazandırdı Spor
Nina Kennedy ülkesine 18. altın madalyayı kazandırdı
Trabzonspor Avrupa'da 152. maçına çıkıyor Spor
Trabzonspor Avrupa'da 152. maçına çıkıyor
Çok satan Türk baharat markasında zararlı madde bulundu. Sakın tüketmeyin Ekonomi
Çok satan Türk baharat markasında zararlı madde bulundu. Sakın tüketmeyin
Gündüz kuşağında son durum Yazarlar
Gündüz kuşağında son durum
Demem şu ki sevgili okur hafızanda her şeyi iyi belle Yazarlar
Demem şu ki sevgili okur hafızanda her şeyi iyi belle
Milletin vekilleri sarayın vekilleri Yazarlar
Milletin vekilleri sarayın vekilleri
İnsanlığın ilk giysisi incir ağacının yaprağı Yazarlar
İnsanlığın ilk giysisi incir ağacının yaprağı