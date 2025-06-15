Milli boksörler, 1 altın ve 2 bronz madalya ile dönüyor

Kaynak: AA
Milli boksörler, 1 altın ve 2 bronz madalya ile dönüyor

Milli boksörler, Çekya'da düzenlenen Dünya Boks Grand Prix'inde 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Usti Nad Labem şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 85 kiloda Bedirhan Kalkan altın madalya, 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalyaya kazandı.

"AMACIMIZ İNGİLTERE'YE HAZIR ŞEKİLDE GİTMEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eylül ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası öncesi kamp ve hazırlık turnuvalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Amacımız İngiltere'ye hazır bir şekilde gitmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu turnuvadan madalyalarla dönen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Eddy Merckx şampiyon oldu
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Eddy Merckx şampiyon oldu
Apple’dan tarihi ‘şifre’ kararı!
Apple’dan tarihi ‘şifre’ kararı!
Tır lastiği patladı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Tır lastiği patladı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
İzmir Belediye başkanından flaş işten çıkarma açıklaması
İzmir Belediye başkanından flaş işten çıkarma açıklaması
Kadıköy'de yangın! Sinema alev alev yandı
Kadıköy'de yangın! Sinema alev alev yandı