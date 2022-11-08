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Dünya Şampiyonu yıldız Ali Koç'la maç izledi, teşekkür etti

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiği maçta önemli bir isim de mücadeleyi başkan Ali Koç'la izledi

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:16
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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Ali Koç'la Sivas maçını izledi. Koç'a bakın neden teşekkür etti

Dünya Şampiyonu yıldız Ali Koç'la maç izledi, teşekkür etti
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Süper Lig’de Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertli takım sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.

Ülker Stadyumu’ndaki mücadelede devre golsüz tamamlandı. Fenerbahçe 48. dakikada Michy Batshuayi’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertliler 55. dakikada penaltı kazandı. Vuruşu Enner Valencia gole çevirdi ve Fenerbahçe bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Dünya Kupası arası öncesi son maçında Cumartesi günü 17.00’de Bitexen Giresunspor’u konuk edecek.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sarı-lacivertlilerin mücadelesini yerinde takip etti.

Çolak maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkan Ali Koç'a teşekkür etti;

"Maç daveti ve forma için çok teşekkür ederim başkanım. Sizinle tekrar görüşmek mutluluk vericiydi."

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