Dünya Şampiyonu yıldız Ali Koç'la maç izledi, teşekkür etti

Süper Lig’de Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertli takım sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.
Ülker Stadyumu’ndaki mücadelede devre golsüz tamamlandı. Fenerbahçe 48. dakikada Michy Batshuayi’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertliler 55. dakikada penaltı kazandı. Vuruşu Enner Valencia gole çevirdi ve Fenerbahçe bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Dünya Kupası arası öncesi son maçında Cumartesi günü 17.00’de Bitexen Giresunspor’u konuk edecek.
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sarı-lacivertlilerin mücadelesini yerinde takip etti.
Çolak maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkan Ali Koç'a teşekkür etti;
"Maç daveti ve forma için çok teşekkür ederim başkanım. Sizinle tekrar görüşmek mutluluk vericiydi."
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