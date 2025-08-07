"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın davet edildiği, cuma günü yapılacak ikinci toplantısında, sinyal kesici kullanılması gibi önlemler alınacak. Ayrıca, CHP ve DEM Parti’nin, açılım komisyonuna katılanların sayısının 51’e tamamlaması talebi oylanacak. Talep kabul edilirse AKP, CHP ve DEM Parti’den 1’er milletvekili daha komisyon üyesi olacak.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" yarın ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirecek.

TOPLANTI İÇİN GENEL KURUL ÖNLEMLERİ ALINACAK

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre, ikinci toplantının başında yazılı basın kısa süreliğine içeri alınacak. Ardından toplantının basına kapalı yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının basına kapalı ve gizli yapılmasını komisyonda oylamaya sunacak. Oylamanın ardından yazılı basın çıkartılacak ve TBMM Genel Kurulu’nda kapalı toplantılarda alınan önlemler uygulanacak. Buna göre, komisyon üyelerinin dışarıyla iletişim kurmalarını ve toplantıdaki görüşmelerin dışarıya aktarılmasını engelleyen sinyal kesici (jammer) kullanılması gibi önlemler alınacak. Komisyonun usul esaslarında yer alan "Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli olacak" maddesi gereği bu toplantının tutanakları da gizli tutulacak.

CHP VE DEM PARTİ’DEN KOMİSYONA KATILANLARIN 51’E TAMAMLAMASI TALEBİ

Komisyonda, AKP’den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’den 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili bulunuyor. Üç üye ayrılan İYİ Parti ise komisyona katılmıyor.

Alınan bilgiye göre, CHP ve DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, "İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanın doldurularak Komisyonun 51 üyeye tamamlanması" önerisinde bulundu. Kurtulmuş'un yarın yapılacak toplantıda bu öneriyi de komisyona sunması bekleniyor. Oylamada talebin kabul edilmesi halinde komisyona, AKP, CHP ve DEM Parti’den 1’er üye daha katılacak.

Fatih Altaylı’dan Bahçeli’yi terletecek soru