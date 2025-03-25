Milli Destan

UEFA Uluslar Ligi Play-Off eşleşmesinin ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan’ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, adını Uluslar A Ligi’ne yazdırmayı başardı. İki maçta Macarlara 6 gol atıp 1 gol yiyen Milliler 180 dakika bizlere futbol resitali izletti. Helal olsun bizim çocuklara. İlk maçta İstanbul da oynadığımız müthiş futbol ve aldığımız 3-1 lik galibiyetin avantajı ile çıktığımız ikinci maçta doğru oyun, doğru plan ile istediğimizi aldık. Macaristan maça beklediğimiz gibi baskılı ve agresif başladı. Oyuna iyi başlayamayan bizim çocuklar, ilk 35 dakika çok baskı yedi. Maçın kırılma anı 27’nci dakikasında kalecimiz Uğurcan’ın yapmış olduğu müthiş kurtarış. Macarlar dolu tribünler önünde golü bulabilselerdi özgüveni de artmış bir şekilde bizi sahada çok zor anlar yaşatabilirlerdi. Uğurcan bu kurtarışıyla Macarlara size geçit yok dedi. Bu kurtarıştan sonra Milliler kendine geldi, oyunu dengelemeyi başardı. Macarların baskısını kırarak 37 de Hakan Çalhanoğlu ile kazanılan penaltıyı gole çevirip hemen ardından Arda Güler’in yaptığı güzel ayak içi vuruşu ile 2-0 lık üstünlüğü yakalayarak Macarların bütün ümitlerini bitirdi. İlk devreyi 2-0 üstünlük ile kapatan Milliler soyunma odasına moralli gittiler. İkinci yarıya daha iyi başlayan bizim çocuklar oyunu domine ederek rakibe pozisyon bile vermeden 90 da Abdülkerim’in kafa golüyle 3-0 lık net bir galibiyet aldı. Milli Takımız iki maçta da iyi oyun ortaya koydu. İlk maçta rakibine daha fazla pozisyon vermesine rağmen ikinci maçta rakibine karşı daha az pozisyon verdi. Macaristan son 3 senedir kendi sahasında mağlubiyet almamış. Milliler Macarların yenilmezlik serisini de bozdular. Bütün oyuncularımız kusursuz oynadı. Bu jenerasyon çok iyi. Sadece eksik yanımız net bir forvetimizin olmayışı. Bu eksiğimizi giderirsek bu jenerasyon mutlaka kupa kazanır. Gelelim bu kadar keyif veren, heyecan dolu bir maçı tek kamerayla saçma sapan bir şekilde izlememize. 2025 yılında teknoloji çağında buldukları çare tek kamera ile maç çekmek mi. Gol oluyor tekrarını göremiyoruz, oyuncu değişikliği oluyor kimin girdiğini çıktığını göremiyoruz. Pozisyonların tekrarını göremiyoruz. Böyle maç çekimimi olur. Ekran başındakilere eziyet ettiler. Böyle maçta çekilmez, maçta izlenilmez. Millilerimiz bu zafer ile 250.inci galibiyetini almış oldu. Tebrikler Milli Takım.