Millî Düşünce Merkezi armağanları

Türkiye’nin yetişmiş insan birikimi bir hayli fazladır ve bu bizim zenginliğimizdir.

Millî Düşünce Merkezi rahmetli Sadi Somuncuoğlu tarafından kurulmuş bir dernektir. Türkiye’nin ve Türklüğün meseleleri hakkında sürekli çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarını ve üyelerinin yazılarını içeren bir de sitesi bulunmaktadır. Derneğin bugünkü başkanı, bayrağı Somuncuoğlu’ndan devralan Hakan Paksoy’dur.

Merkezin çalışmalarından biri de üç yılda bir çeşitli alanlarda armağanlar vermektir. Üç yılda bir yapılan dernek genel kurulundan önce armağanlar sahiplerini bulmaktadır. Bu yılki armağanlar 21 Aralık 2024 tarihinde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.

2024 yılının armağanları şöyle:

Atatürk Türk Milliyetçiliği Şeref Armağanı: Yekta Güngör Özden, Prof. Dr. Hikmet Özdemir.

Yekta Bey, Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanlarından. Yargının yargı olduğu günlerde en yüksek mahkemede başkanlık yapmış olmak başlı başına bir onur. Ömrü boyunca Atatürk’ün yolundan ayrılmamış bulunan Özden, 90 yaşını aşmış olmasına rağmen bütün zindeliğiyle Sözcü gazetesinde yazıyor ve kamuoyunu aydınlatmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Hikmet Özdemir, yakın tarihimizi araştıran en önemli tarihçilerimizden biri. Özellikle Atatürk hakkında yazdığı kitaplarla öne çıkıyor. Atatürk’ün Liderlik Sırları adlı eseri artık klasikleşmiştir. Ermeni Taşnak çetesiyle ilgili eserinin müjdesini de tören günü öğrendik.

Sadi Somuncuoğlu Millî Egemenlik Armağanı: Prof. Dr. Hasan Ünal, İlay Aksoy.

Bu armağan yeni kondu. Hasan Ünal, önemli tarihçilerimizden ve siyaset bilimcilerimizden biridir. Günün olayları hakkındaki ayrıntılı yorumlarını ekranlardan sık sık dinliyoruz. Onun farkı Yunan dilini de bilen bir araştırmacı olmasıdır. İlay Aksoy, ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri olan sığınmacı konusunda uzmanlaşmıştır. Konuyu masa başında değil sahaya giderek araştırmakta ve kamuoyunu bilgilendirmektedir.

Ziya Gökalp Bilim Armağanı: Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, Dr. Furkan Özdemir.

Armağanın bir sosyal bilimci ile bir fen bilimcisine verilmesi uygun görüldü. Konuralp Ercilasun, hem uzak hem yakın dönemlerle ilgili eserleri bulunan bir genel Türk tarihçisidir. Dr. Furkan Özdemir, İngiltere ve ABD’nin seçkin üniversitelerinde çalışmalarına devam eden, hayatın başlangıcıyla ilgili araştırmalarıyla dikkati çeken bir bilim adamıdır.

İsmail Gaspıralı Türk Dünyasına Hizmet Armağanı: Prof. Dr. Naciye Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Aksoy.

Yıldız’ın Manas destanıyla ilgili eseri bu alanın en temel kaynağıdır. Türk destanlarının tamamını anlatan eseri de aynı şekilde temel kaynaktır. Aksoy, saha araştırması yapan bir sosyologdur. O bir Türk dünyası gezginidir. Türk damgalarıyla ilgili eseri artık bir klasiktir.

Namık Kemal Özgür ve Demokrat Basın Armağanı: Yılmaz Özdil, İbrahim Kiras.

Özdil’i anlatmaya gerek var mı? Ona “özgürlüğün günümüzdeki simgesi” desem bence yeterlidir. İbrahim Kiras’ın sağlam bir muhakemeye dayanan yazıları eminim ki dikkatle okunuyordur. Cumartesi yazıları ise ciddi bir kültür birikimini yansıtıyor.

Yahya Kemal Fikir, Sanat, Edebiyat Armağanı: Rüstem Behrudi, Ali Akbaş, İrfan Gürdal, Berkan Sözer.

Behrudi, Azerbaycan’ın yaşayan en büyük şairlerinden biridir. Onun içinde sanki bir şaman ruhu vardır. Ali Akbaş, ömrünü şiire adamış bir şairdir. Akbaş demek şiir demektir. Günümüzün çoraklaşan şiir dünyasında onun şiirleri yıldız gibi parıldamaktadır. İrfan Gürdal, Türk dünyası müziğini kurumlaştıran adamdır. Sahadan derlediği ve icra ettiği parçalarla Türk dünyası müziğini hepimize sevdirmiş bir bestecidir. Berkan Sözer, Denizli’den çıkmış bir aksiyon adamıdır. Gökalp’ı yeniden gündeme getiren odur. Gökalp belgeseli ise geleceğe kalacak olan bir çalışmadır.

Elbette armağanlara layık daha birçok insanımız var. Türkiye’nin yetişmiş insan birikimi bir hayli fazladır ve bu bizim zenginliğimizdir.