Milli Eğitim Bakanı kendisine 'Eşek' diyen öğretmene Twitter'dan cevap verdi

Yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatı ile açılış dersi Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi ile başlamıştı. Öğretmen olduğunu iddia eden bir şahıs ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararını uygulamayacağını açıklamış ve bakan Yusuf Tekin’e yönelik “Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye… Ben öğretmenim… Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar…” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN NE YAPTI?

6 Eylül tarihinde Öğretmen olduğunu iddia eden şahsın söz konusu paylaşımı gündem olmuş ve sosyal medyada 1 milyona yakın kişi tarafından görüntülenmişti.

23 Eylül tarihinde ise aynı şahıs sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı bu defa bakan Yusuf tekin’den şu sözler ile özür diledi:

“Değerli bakanım Yusuf Tekin ;

Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm.

Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum.”

Değerli bakanım Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) ;

Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm.

Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum.@tcmeb pic.twitter.com/1gIhfhfu4r — Why (@Nedensellik_) September 23, 2024

“ESTAĞFİRULLAH HOCAM…”

Söz konusu paylaşım ile beraber Bakan Yusuf Tekin’in ne yapacağı merak ediliyordu. Şahsın özür twitini alıntılayan Tekin öğretmeni affetti ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun…”

Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun… https://t.co/UoNA0XBbU3 — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 24, 2024

ÖĞRETMENİN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Bakan Yusuf Tekin’in kendisini ‘Eşek’ yerine koyan öğretmeni affetmesi sosyal medya kullanıcılarının bir kısmını rahatsız etti. Birçok kullanıcı bakanın yanlış yaptığını ve kendisine hakaret eden öğretmenin cezalandırılması, görevden alınması gerektiğini söyleyen yorumlarda bulundu.