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  • Milli Eğitim Bakanı atanamayan öğretmenin uzattığı çiçeği almamak için kulağını kaşıdı

Milli Eğitim Bakanı atanamayan öğretmenin uzattığı çiçeği almamak için kulağını kaşıdı

Atanamayan bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e derdini anlatırken çiçek uzattı. Bakan Özer’in ise o sırada kulağını kaşıyarak uzaklaştığı görüntüler dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:40
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenin uzattığı çiçeği almamak için kulağını kaşıdı. Atanamayan öğretmenin derdini bile dinlemedi

Milli Eğitim Bakanı atanamayan öğretmenin uzattığı çiçeği almamak için kulağını kaşıdı
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“Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” sözleriyle daha önce de tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir skandala daha imza attı. Kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten genç kadına, Özer’in verdiği tepki dikkat çekti.

Öğretmenin Bakan Özer’e vermek istediği çiçeği ise Özer değil, yanında bulunanlardan birisi aldı.

Atanamayan öğretmenler, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çözüm üretmesini bekliyor. Binlerce genç, öğretmen olma hayaliyle üniversiteyi bitiriyor ancak yıllarca atama bekliyor. Ekonomik kriz nedeniyle geçimini sağlayamayanlar ise branşları dışında işlere yönelmek zorunda kalıyor.

 

Özer’in öğretmene karşı sergilediği tutum sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gelen bazı tepkiler şu şekilde:

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HERSEYI BULUNDURMAKTA LAZIM
15.11.2022 15:54
Kulak çöpü verılebilirdi  
 
Ali vermis
15.11.2022 15:52
Akp essittir kibir  
 
Yurttas
15.11.2022 15:49
AKP bütün hatlarıyla 2002 de koltuga oturdukdan sonra Halka sırtını döndü, yüzünu Arap dil kültür çöl hayatına çevirdi.Bunu da Islam söylemleri yaptı.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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