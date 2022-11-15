Milli Eğitim Bakanı atanamayan öğretmenin uzattığı çiçeği almamak için kulağını kaşıdı

“Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” sözleriyle daha önce de tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir skandala daha imza attı. Kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten genç kadına, Özer’in verdiği tepki dikkat çekti.

Öğretmenin Bakan Özer’e vermek istediği çiçeği ise Özer değil, yanında bulunanlardan birisi aldı.

Atanamayan öğretmenler, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çözüm üretmesini bekliyor. Binlerce genç, öğretmen olma hayaliyle üniversiteyi bitiriyor ancak yıllarca atama bekliyor. Ekonomik kriz nedeniyle geçimini sağlayamayanlar ise branşları dışında işlere yönelmek zorunda kalıyor.

Özer’in öğretmene karşı sergilediği tutum sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gelen bazı tepkiler şu şekilde: