Milli Eğitim Bakanı Tekin'den son dakika ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den son dakika ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

Sömestr tatili olarak da ifade edilen yarıyıl tatili ise 22 Ocak-5 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

2. dönem ara tatili 8 Nisan'da başlayacak ve 12 Nisan tarihinde sona erecek.

Ayrıntılar geliyor...

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