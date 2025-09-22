Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kızı bakın hangi okula gidiyor? İmam Hatip güzellemeleri yapıyordu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada, İmam Hatip modelinin dünyada eşi benzeri olmayan bir model olduğunu öne sürerek "Ben diyorum ki bunu neden biz marka haline getirmiyoruz. Dünyada İmam Hatip tarzı eğitimleri, yani hem pozitif hem dini eğitim vermek isteyen ülkeler ile bu modeli paylaşabiliriz diye düşünüyorum" diyerek dikkat çekmişti. Tekin'in kızını gönderdiği okulda dini ağırlıklı eğitim verilmediği ortaya çıktı.

KENDİ KIZINI KARMA EĞİTİMİN VERİLDİĞİ, ÖZEL OKULA GÖNDERİYOR

Tekin'in kızı için ortaokul öğrencisi çocuğu için özel okulu tercih etti.

Tekin’in kız okullarını savunduğu ve bu sebeple kız okulunun açıldığı da biliniyor. Ancak kendi kızının gittiği özel okulda karma eğitim verilmesi de dikkat çekti.

2 ÖĞÜN YEMEK VERİLİYOR

Öte yandan devlet okullarında hijyen eksikliği sebebiyle isyanda olan vatandaşlar uzun süredir ‘ücretsiz yemek’ çağrısında da bulunuyor. “Kaynak yetersizliği” diyerek devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Milli Eğitim Bakanı Tekin’in kızının gittiği okulda kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor olması da dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

