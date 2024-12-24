Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e öğretmenlerden protesto: Korumalar anında müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da mülakat mağduru bir grup öğretmen tarafından protesto edildi. Bakan Tekin'in korumaları öğretmenlere müdahale etti.

Bakan Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı.

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Salonda bulunan mülakat mağduru bir grup öğretmen Bakan Tekin'i protesto etti.

"BİN 300 MAĞDUR VAR SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

Komisyonlar arasındaki farklılığın kurbanı olduklarını söyleyen öğretmenler "Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz" diyerek Bakan Tekin'e seslendi.

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KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Tekin'in salonda bulunan korumaları öğretmenlere müdahale etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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