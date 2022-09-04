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MEB'e 40 personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edeceği açıklandı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:58
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Milli Eğitim Bakanlığı 40 personel alacak

MEB'e 40 personel alınacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, MEB'e KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, merkez teşkilatı birimlerinde görev yapacak 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8'i kadın 24 temizlik personeli ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

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